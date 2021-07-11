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Италия - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн

11 Июля 2021, 02:11,

В воскресенье финиширует самый долгожданный чемпионат Европы. В решающем матче трофей оспорят национальные команды Италии и Англии, которые по праву оказались в шаге от завоевания титула. Апеннинцы играют более раскрепощенно и получили на турнире больше лестных слов за свой футбол. Соперник - прагматично и беспощадно убирал конкурентов со своего пути, а сегодня за него будет болеть переполненный «Уэмбли», что является важным фактором в противостоянии примерно равных команд.

Как сложится игра, смотрите в 22:00 на каналах «Россия 1», ТРК «Украина», «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5», «Беларусь 5 Интернет», «Идман ТВ», «Казахстан ТВ» и «Казспорт». Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии
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