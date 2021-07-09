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Каррагер: «Победитель Евро-2020 определится в серии пенальти»

09 Июля 2021, 08:31,

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился ожиданиями от финального поединка чемпионата Европы-2020 между сборными Англии и Италии.

«Это справедливый финал турнира. Вполне вероятно, что все решится в серии пенальти. Думаю, Англия победит. Не жду града голов в этом поединке. Итальянцы отлично играют в защите, Англия тоже уверенно действует у своих ворот. Ставлю на 1:1, а потом на серию пенальти», - приводит слова Каррагера Football Italia.

Финал состоится на стадионе «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля. Начало - 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Джейми Каррагер
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