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Доннарумма - лучший игрок Евро-2020

12 Июля 2021, 01:14,

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Молодой голкипер уверенно провел турнир, и его надежная игра в рамке помогла «скуадре адзурре» выиграть чемпионат Европы. В финальном матче Доннарумма отразил два последних удара соперников с 11-метровой отметки, и его команда победила со счётом 3:2.

Интересно, что Доннарумма выиграл последние пять серий 11-метровых, три за клуб и две - за сборную.

Лучшим игроком финального матча признан защитник итальянцев Леонардо Бонуччи.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (8)
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1
Roni
12 Июля 2021, 01:54
Вот и ещё один претендент на ЗМ уважаемый Доннарумма. Кейн в пролёте
3
Ариох
12 Июля 2021, 01:35

Достойный приемник Буффона. Очень хочу видеть его в Юве.

1
moyGospodin
12 Июля 2021, 01:30

Немножко переход в ПСЖ сыграл роль, мне кажется, но всё равно донаруммище

1
Ариох
12 Июля 2021, 01:34

Еще контракт, вроде как, не подписан. Мне кажется, Санта-Барбара только начинается...

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2
375297059505
12 Июля 2021, 01:20

Кстати, вот-реальный претендент на ЗМ, а не всякие Жоржиньи, Кейны и т.д.

2
ARTUR
12 Июля 2021, 01:19

и в этом матче Боннучи !!!!

2
375297059505
12 Июля 2021, 01:19

Заслуженно

2
Ариох
12 Июля 2021, 01:18

Милан будет кусать локти из-за своей жадности.

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