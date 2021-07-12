Доннарумма - лучший игрок Евро-2020

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12 Июля 2021, 01:14,
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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Молодой голкипер уверенно провел турнир, и его надежная игра в рамке помогла «скуадре адзурре» выиграть чемпионат Европы. В финальном матче Доннарумма отразил два последних удара соперников с 11-метровой отметки, и его команда победила со счётом 3:2.
Интересно, что Доннарумма выиграл последние пять серий 11-метровых, три за клуб и две - за сборную.
Лучшим игроком финального матча признан защитник итальянцев Леонардо Бонуччи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Италии, Джанлуиджи Доннарумма
Достойный приемник Буффона. Очень хочу видеть его в Юве.
Немножко переход в ПСЖ сыграл роль, мне кажется, но всё равно донаруммище
Еще контракт, вроде как, не подписан. Мне кажется, Санта-Барбара только начинается...
Кстати, вот-реальный претендент на ЗМ, а не всякие Жоржиньи, Кейны и т.д.
и в этом матче Боннучи !!!!
Заслуженно
Милан будет кусать локти из-за своей жадности.