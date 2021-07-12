Доннарумма - лучший игрок Евро-2020

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Молодой голкипер уверенно провел турнир, и его надежная игра в рамке помогла «скуадре адзурре» выиграть чемпионат Европы. В финальном матче Доннарумма отразил два последних удара соперников с 11-метровой отметки, и его команда победила со счётом 3:2.

Интересно, что Доннарумма выиграл последние пять серий 11-метровых, три за клуб и две - за сборную.

Лучшим игроком финального матча признан защитник итальянцев Леонардо Бонуччи.