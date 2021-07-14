Кассано назвал главную проблему сборной Италии на триумфальном Евро-2020

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14 Июля 2021, 08:38,
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Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано назвал главную проблему, с которой столкнулась «скуадра адзурра» на триумфальном для себя чемпионате Европы - 2020.
«У Италии была большая проблема с атакой. Мы выиграли Евро без нападающего. Это факт. Работа тренерского штаба заслуживает похвалы. Манчини перед турниром сказал, что хочет выиграть турнир, и он это сделал», - приводит слова Кассано Football Italia.
В финале чемпионата Европы сборной Италии противостояла команда Англии. Поединок состоялся на стадионе «Уэмбли» и завершился вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались подопечные Манчини - 3:2.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Италии, Антонио Кассано
ну в свое время и испания побеждала без нападающего.да и вот еще: у Италии лучшая атака на Евро была и 6 голов забили именно напы! кароч Кассано,как всегда в своем репертуаре
Полностью согласен , ни Имобилле ни Белотти не смогли ничего острого показать в атаке в главных матчах плей офф. Такой бы команде как эта Италия такого бы форварда как Левандовский и они бы никого не заметили на этом Евро.