ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Кассано назвал главную проблему сборной Италии на триумфальном Евро-2020

14 Июля 2021, 08:38,

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано назвал главную проблему, с которой столкнулась «скуадра адзурра» на триумфальном для себя чемпионате Европы - 2020.

«У Италии была большая проблема с атакой. Мы выиграли Евро без нападающего. Это факт. Работа тренерского штаба заслуживает похвалы. Манчини перед турниром сказал, что хочет выиграть турнир, и он это сделал», - приводит слова Кассано Football Italia.

В финале чемпионата Европы сборной Италии противостояла команда Англии. Поединок состоялся на стадионе «Уэмбли» и завершился вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались подопечные Манчини - 3:2.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Антонио Кассано
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Bettega
14 Июля 2021, 11:23

ну в свое время и испания побеждала без нападающего.да и вот еще: у Италии лучшая атака на Евро была и 6 голов забили именно напы! кароч Кассано,как всегда в своем репертуаре

2
Ale10JUFC
14 Июля 2021, 10:02

Полностью согласен , ни Имобилле ни Белотти не смогли ничего острого показать в атаке в главных матчах плей офф. Такой бы команде как эта Италия такого бы форварда как Левандовский и они бы никого не заметили на этом Евро.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева