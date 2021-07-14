Кассано назвал главную проблему сборной Италии на триумфальном Евро-2020

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано назвал главную проблему, с которой столкнулась «скуадра адзурра» на триумфальном для себя чемпионате Европы - 2020.

«У Италии была большая проблема с атакой. Мы выиграли Евро без нападающего. Это факт. Работа тренерского штаба заслуживает похвалы. Манчини перед турниром сказал, что хочет выиграть турнир, и он это сделал», - приводит слова Кассано Football Italia.

В финале чемпионата Европы сборной Италии противостояла команда Англии. Поединок состоялся на стадионе «Уэмбли» и завершился вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались подопечные Манчини - 3:2.