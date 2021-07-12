Линекер: «Италия заслужила победу»

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал исход финального матча чемпионата Европы - 2020.

«Это не конец для нашей молодежи. Они только в начале своего пути. Хочу поздравить итальянскую команду. «Скуадра адзурра» заслужила эту победу», - гласит сообщение Линекера в твиттер-аккаунте.

Финал Евро-2020 состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное время и овертайм завершились вничью со счетом 1:1. Победитель определился в серии пенальти, в которой точнее оказались итальянцы - 3:2.

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