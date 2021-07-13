Чемпион мира - 1982 Альтобелли: «Многие скептично относились к назначению Манчини, а он доказал свое величие»

|
13 Июля 2021, 15:23,
|
|
Чемпион мира 1982 года Алессандро Альтобелли в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги чемпионата Европы, в финале которого сборная Италии обыграла англичан.
- Конечно, я очень счастлив и горд за страну. Италия заслужила такой праздник, и мы до сих пор отмечаем. В первую очередь, это огромная работа Роберто Манчини. Многие скептично относились к его назначению, а он доказал свое величие. Сборная Италии работала, как часы, каждый игрок ощущал свою значимость. Это можно заметить, глядя на то, как работали замены. Вот и в финале мы перевернули игру благодаря заменам. С нетерпением ждем чемпионата мира в Катаре, на нем мы обязаны играть.
Сергей Румянцев
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини, Алессандро Альтобелли