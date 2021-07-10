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Миллионы летающих муравьёв могут оказаться на «Уэмбли» во время финала чемпионата Европы

10 Июля 2021, 11:53,

На «Уэмбли» могут оказаться миллионы летающих муравьев во время проведения финала Евро-2020 между сборными Италии и Англии. Об этом рапортует Sky News.

Как информирует источник, насекомые были обнаружены на снимках радаров, которые опубликовала метеорологическая служба. Скопление летающих муравьев зафиксировано над частью Лондона, в которую входит футбольная арена.

Финал континентального турнира состоится в воскресенье, 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Уэмбли
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Комментарии (4)
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0
Super fanat
10 Июля 2021, 12:52

Главное, чтобы судья был нормальный.

0
Bourgignon Alex
10 Июля 2021, 12:24

Петров с Башировым не дремлют :))) Раз уж муравьям быть, пусть они если не сожрут, то понадкусывают как следует мелкого мерзавчика рахимку!!!

0
Баден
10 Июля 2021, 12:12

Это проделки наших хакеров....

0
ингерман
10 Июля 2021, 11:57

ай.. хорошо шо коровы не летають.. (с) ))))

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