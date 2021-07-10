Миллионы летающих муравьёв могут оказаться на «Уэмбли» во время финала чемпионата Европы

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10 Июля 2021, 11:53,
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На «Уэмбли» могут оказаться миллионы летающих муравьев во время проведения финала Евро-2020 между сборными Италии и Англии. Об этом рапортует Sky News.
Как информирует источник, насекомые были обнаружены на снимках радаров, которые опубликовала метеорологическая служба. Скопление летающих муравьев зафиксировано над частью Лондона, в которую входит футбольная арена.
Финал континентального турнира состоится в воскресенье, 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Уэмбли
Главное, чтобы судья был нормальный.
Петров с Башировым не дремлют :))) Раз уж муравьям быть, пусть они если не сожрут, то понадкусывают как следует мелкого мерзавчика рахимку!!!
Это проделки наших хакеров....
ай.. хорошо шо коровы не летають.. (с) ))))