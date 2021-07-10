Миллионы летающих муравьёв могут оказаться на «Уэмбли» во время финала чемпионата Европы

На «Уэмбли» могут оказаться миллионы летающих муравьев во время проведения финала Евро-2020 между сборными Италии и Англии. Об этом рапортует Sky News.

Как информирует источник, насекомые были обнаружены на снимках радаров, которые опубликовала метеорологическая служба. Скопление летающих муравьев зафиксировано над частью Лондона, в которую входит футбольная арена.

Финал континентального турнира состоится в воскресенье, 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру