Саутгейт: «Ситуация только осложнится, если мы раскроемся»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил более оборонительную схему на финальный матч чемпионата Европы 2020 года против команды Италии.

- Итальянцы играют очень стабильно, они вызывают тактические проблемы, которые нам, может быть, придется преодолевать. Ситуация только осложнится, если мы раскроемся. Нам бы хотелось, чтобы наши атакующие футболисты оставались выше на поле, где, как мы планируем, они могли бы создавать угрозу в контратаках, - заявил Саутгейт ВВС.

Напомним, что англичане играли с тремя центральными защитниками только в одном матче чемпионата Европы, когда одолели Германию (2:0) по пути в четветьфинал.