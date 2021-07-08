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Верратти: «Англия получила щедрый подарок от судьи, но она заслужила выйти в финал»

08 Июля 2021, 21:44,

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти считает, что команде Англии повезло получить пенальти в победном матче полуфинала Евро-2020 против Дании.

Как известно, пенальти в ворота сборной Дании был поставлен после падения в штрафной Рахима Стерлинга. Гарри Кейн забить сразу с одиннадцатиметровой отметки не смог, но сыграл на добивании.

«Это был щедрый подарок от судьи», - сказал Верратти, выступая перед прессой в четверг. «Я бы не ставил такой пенальти. Это был важный гол, и англичане выиграли, но, скажем так, пенальти был щедрым подарком от судьи», - сказал Верратти в интервью Football Italia.

«Мы рады, что они победили. Теперь мы сыграем в историческом финале для обеих команд».

Финал Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Рахим Стерлинг, Марко Верратти
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Комментарии (3)
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Ale10JUFC
08 Июля 2021, 22:31
Негатив к Стерлингу всегда был из-за его склонности к ныркаи, но пик негатива к этому игроку был в матче против Шахтера , где он стукнул ногой об газон и нырнул и судья поставил на точку.
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Bourgignon Alex
08 Июля 2021, 23:32

Желаю этому мерзавчику как-нибудь нырнуть и долбануться со всей дури своей пустой башкой о штангу.!!!

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Matteo
08 Июля 2021, 23:39

Ничего не случиться, т.к. в плане футбольного интеллекта многое предложить Стерлинг не может. Как в скорости потеряет, интересно как он будет выкручиваться.

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