Верратти: «Англия получила щедрый подарок от судьи, но она заслужила выйти в финал»

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти считает, что команде Англии повезло получить пенальти в победном матче полуфинала Евро-2020 против Дании.

Как известно, пенальти в ворота сборной Дании был поставлен после падения в штрафной Рахима Стерлинга. Гарри Кейн забить сразу с одиннадцатиметровой отметки не смог, но сыграл на добивании.

«Это был щедрый подарок от судьи», - сказал Верратти, выступая перед прессой в четверг. «Я бы не ставил такой пенальти. Это был важный гол, и англичане выиграли, но, скажем так, пенальти был щедрым подарком от судьи», - сказал Верратти в интервью Football Italia.

«Мы рады, что они победили. Теперь мы сыграем в историческом финале для обеих команд».

Финал Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне в 22:00 по московскому времени.