Верратти: «Англия получила щедрый подарок от судьи, но она заслужила выйти в финал»

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08 Июля 2021, 21:44,
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Полузащитник сборной Италии Марко Верратти считает, что команде Англии повезло получить пенальти в победном матче полуфинала Евро-2020 против Дании.
Как известно, пенальти в ворота сборной Дании был поставлен после падения в штрафной Рахима Стерлинга. Гарри Кейн забить сразу с одиннадцатиметровой отметки не смог, но сыграл на добивании.
«Это был щедрый подарок от судьи», - сказал Верратти, выступая перед прессой в четверг. «Я бы не ставил такой пенальти. Это был важный гол, и англичане выиграли, но, скажем так, пенальти был щедрым подарком от судьи», - сказал Верратти в интервью Football Italia.
«Мы рады, что они победили. Теперь мы сыграем в историческом финале для обеих команд».
Финал Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Рахим Стерлинг, Марко Верратти
Желаю этому мерзавчику как-нибудь нырнуть и долбануться со всей дури своей пустой башкой о штангу.!!!
Ничего не случиться, т.к. в плане футбольного интеллекта многое предложить Стерлинг не может. Как в скорости потеряет, интересно как он будет выкручиваться.