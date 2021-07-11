ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Хёнесс упрекнул английских фанатов

11 Июля 2021, 13:32,

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс в финале чемпионата Европы будет болеть за сборную Италии. В преддверии финального поединка Хёнесс упрекнул фанатов сборной Англии за их поведение на трибунах.

«Когда девочка в футболке сборной Германии плачет, а фанаты сборной Англии на неё кричат... Когда фанаты сборной Англии освистывают гимн Дании... Всё это не соответствует спортивному духу, который они так пропагандируют», - высказался Хёнесс, чьи слова приводит немецкий Sport1.

Финальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Англии пройдёт 11 июля и стартует в 22:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Ули Хенесс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
​Черчесов больше не тренер сборной России
​Черчесов больше не тренер сборной России  
Англия добыла волевую победу над романтичной Данией и организовала себе домашний финал Евро-2020
Англия добыла волевую победу над романтичной Данией и организовала себе домашний финал Евро-2020  
Популярные материалы
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас