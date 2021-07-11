​Хёнесс упрекнул английских фанатов

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс в финале чемпионата Европы будет болеть за сборную Италии. В преддверии финального поединка Хёнесс упрекнул фанатов сборной Англии за их поведение на трибунах.

«Когда девочка в футболке сборной Германии плачет, а фанаты сборной Англии на неё кричат... Когда фанаты сборной Англии освистывают гимн Дании... Всё это не соответствует спортивному духу, который они так пропагандируют», - высказался Хёнесс, чьи слова приводит немецкий Sport1.

Финальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Англии пройдёт 11 июля и стартует в 22:00 по московскому времени.