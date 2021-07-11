Себастьян Фрей: «Италию не должна сломить атмосфера стадиона. У команды есть все шансы победить»

Бывший вратарь сборной Франции Себастьян Фрей, который большую часть карьеры отыграл за «Фиорентину», дал комментарий перед финалом Евро-2020.

- Конечно, я буду болеть за сборную Италии. Финал чемпионата Европы будет очень нервным. У Англии большое преимущество в виде своих невероятных фанатов, но сборная Италии знает, что вся Италия посылает всю мощь своих сердец в их души. Италия показала себя как великолепная команда, и ее не должна сломить атмосфера стадиона. У команды есть все шансы победить, - заявил Фрай в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Сергей Румянцев

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