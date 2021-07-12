«Куда пропали Стоунс, Шоу и Стерлинг?»: Моуринью высказался о пенальтистах сборной Англии

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12 Июля 2021, 11:57,
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Наставник «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о поражении сборной Англии в финале чемпионата Европы - 2020.
«Сака было тяжело подходить к точке последним. Я считаю, что такому молодому игроку нельзя взваливать на плечи всю ответственность. Мне жаль Букайо.
Куда в этой ситуации пропали Стоунс, Шоу, Стерлинг? Конечно, Гарет Саутгейт будет всегда защищать своих подопечных. Он никогда не признается, что кто-то из игроков не был готов пробить пенальти», - приводит слова португальца Teamtalk.
Англия уступила Италии в серии пенальти со счетом 2:3. За англичан не забили Сака, Санчо и Рэшфорд.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Жозе Моуринью, Сборная Англии
Стерплинг - это безалаберный шут, хотя и креативный.. Он вывел Мюллера один на один с вратарём и чудом Германия не спаслась.. Он сбил итальянца прямо перед воротами нва убойной позиции.. Поэтому ему нельзя доверять бить пенальти , как и Рэшфорду..
Саутгейт абсолютно не разбирается в людях.. Позор!
И в чем он неправ ?