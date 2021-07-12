«Куда пропали Стоунс, Шоу и Стерлинг?»: Моуринью высказался о пенальтистах сборной Англии

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о поражении сборной Англии в финале чемпионата Европы - 2020.

«Сака было тяжело подходить к точке последним. Я считаю, что такому молодому игроку нельзя взваливать на плечи всю ответственность. Мне жаль Букайо.

Куда в этой ситуации пропали Стоунс, Шоу, Стерлинг? Конечно, Гарет Саутгейт будет всегда защищать своих подопечных. Он никогда не признается, что кто-то из игроков не был готов пробить пенальти», - приводит слова португальца Teamtalk.

Англия уступила Италии в серии пенальти со счетом 2:3. За англичан не забили Сака, Санчо и Рэшфорд.