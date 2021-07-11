Силкин: Хочу, чтобы англичане выиграли Евро, потому что они ни разу этого не делали

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы.

- Какую игру мы сегодня увидим?

- Соперничать будут две сильнейшие сборные. В принципе, матч должен быть интересным, но когда встречаются два равных соперника, игра не всегда бывает зрелищная.

- То есть, в финал вышли две сильнейшие сборные этого Евро?

- Да. Во всяком случае, те, кто показывал хороший футбол.

- На чьей стороне ваши симпатии? Кто больше понравился на этом турнире?

- Мне хочется, чтобы англичане стали чемпионами Европы, потому что они ни разу ими не были. Мне очень нравится английская Премьер-лига. Но не факт, что они выиграют. Итальянцы сейчас показывают хороший футбол, хотя обычно играли в закрытой манере. Думаю, если они забьют первыми, то закроются. Но игра может разворачиваться и в одну, и в другую сторону. Многое будет зависеть от первого гола.

- Могли бы сравнить Италию и Англию? У кого какие сильные стороны?

- У англичан два нападающих. Один таранного типа – Кейн. И взрывной Стерлинг. У итальянцев команда более ровная и очень сыгранная.

- Сейчас больше ценится командная игра, чем индивидуальные исполнители?

- Ценится результат. Кто забьет – тот и правильно играл. Но не факт, что мы увидим много забитых мячей. Я думаю, один мяч может все решить.

- В двух полуфиналах было дополнительное время. Не исключаете такого же сценария в финале?

- Все что угодно может быть. Самое главное, нулевых игр не было. Даже в дополнительное время при счете 1:1.

- Англичане пропустили только один мяч в основное время. Получается оборона тоже их сильная сторона, как и у итальянцев?

- Есть за счет чего сыграть и у тех, и у других. У итальянцев хорошо поставлена игра и есть юркий, скоростной нападающий Кьеза. А у англичан преимущество в том, что они играют дома. С другой стороны домашние игры не всегда бывают удачными, потому что бывает, что хозяева перегорают. Только игра покажет, как это все будет.

- Если дело дойдет до серии пенальти, какому вратарю отдадите предпочтение?

- Одного мы видели в серии пенальти, а второго еще нет, поэтому трудно сказать. Доннарумма сейчас в хорошей форме. Это видно. Думаю, проще будет итальянцам, потому что если они на «Уэмбли» сыграют неудачно, их можно будет понять. А вот англичан точно не поймут.

Елена Григорьевская