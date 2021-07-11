Дзамбротта: «Домашний стадион - преимущество, если ты умеешь справляться с давлением»

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11 Июля 2021, 19:44,
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Экс-игрок сборной Италии Джанлука Дзамбротта поделился мнением о сопернике «скуадры адзурры» по финалу Евро-2020, команде Англии.
- Сложно сказать, победит ли Италия, так как англичане также совершили славное путешествие к финалу. Они играют дома, и это преимущество, если ты умеешь справляться с давлением. Матч будет открытым, обе команды заслуживают финала, - приводит слова Дзамбротты Goal.
- У сборной Англии всегда были традиции, но она победила лишь раз в 1966 году, что мало по сравнению с достижениями английских клубов, если посмотреть на их уровень и регулярные победы в еврокубках, - добавил Дзамбротта.
Финал Италия - Англия начнется в 22:00.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Италии, Джанлука Дзамбротта