Магуайр: «Моё сердце разбито»

Центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр высказался о поражении от Италии в финале чемпионата Европы - 2020. Игровое время завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти подопечные Гарета Саутгейта уступили со счетом 2:3.

«Я очень огорчен, мое сердце разбито. Команда опустошена. Мы отдали все силы на поле», - передает слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Англии еще ни разу не становилась чемпионом Европы. Для Италии этот триумф стал вторым в истории.

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