Стоунс назвал своего фаворита на звание лучшего футболиста Евро-2020

Центральный защитник сборной Англии Джон Стоунс отметил высокий уровень игры атакующего полузащитника Рахима Стерлинга на чемпионате Европы - 2020.

«Мне нравится, как играет Рахим. Являюсь его поклонником. Мне бы хотелось, чтобы Стерлинга признали лучшим футболистом турнира. Он очень многое делает для команды. Рахим очень опасен, когда рвется вперед на своей высочайшей скорости», - приводит слова Джона официальный сайт УЕФА.

В воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» пройдет финал Евро-2020. В решающем матче сойдутся сборные Англии и Италии.

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