Чемпион мира - 2006 Дзамбротта: «Сейчас сборная Италии моложе и сильнее»

Чемпион мира 2006 года Джанлука Дзамбротта уверен, что нынешнее поколение игроков сборной Италии не уступает команде 15-летней давности.

- Футбол цикличен. После чемпионатов мира 2006 и 2010 годов в сборной Италии произошла смена поколений, и пришлось потратить пару лет, чтобы снова выйти на высокий уровень. Уже в 2012 году команда Чезаре Пранделли играла в финале Евро против Испании, - заявил Дзамбротта в интервью Goal.

- Сейчас сборная Италии моложе и сильнее в плане игры и кадров. Команда была создана в решающий момент, надеемся, что она нас сильно порадует, - добавил Дзамбротта.

В 22:00 начнется финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии.