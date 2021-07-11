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Бонуччи - самый возрастной автор гола финалов Евро

11 Июля 2021, 23:46,

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи списал своё имя в историю чемпионатов Европы. Ветеран отличился в финальном матче турнира в возрасте 34 лет и 71 день отправил мяч в сетку ворот и прилично улучшил «возрастной» рекорд Бернда Хёльценбайна, полузащитника сборной Германии, который в возрасте 30 лет и 103 был автором прошлого достижения образца 1976 года.

В конце второго тайма финала Евро Италия - Англия счет 1:1. Ранее на второй минуте забил англичанин Люк Шоу.

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Леонардо Бонуччи
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