Бонуччи - самый возрастной автор гола финалов Евро

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи списал своё имя в историю чемпионатов Европы. Ветеран отличился в финальном матче турнира в возрасте 34 лет и 71 день отправил мяч в сетку ворот и прилично улучшил «возрастной» рекорд Бернда Хёльценбайна, полузащитника сборной Германии, который в возрасте 30 лет и 103 был автором прошлого достижения образца 1976 года.

В конце второго тайма финала Евро Италия - Англия счет 1:1. Ранее на второй минуте забил англичанин Люк Шоу.