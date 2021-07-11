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​Экс-игрок «Локомотива» поучаствует в церемонии награждения на Евро-2020

11 Июля 2021, 15:46,

Бывший футболист «Локомотива» Эдер поучаствует в церемонии награждения после финала чемпионата Европы. Об этом сообщает португальский ZeroZero со ссылкой на местную Федерацию футбола.

Напомним, что Эдер на прошлом чемпионате Европы в 2016 году забил победный гол в дополнительное время финала, принеся сборной Португалии победу над Францией.

Добавим, что Эдер покинул «Локомотив» по завершению прошлого сезона в связи с истечением срока его трудового соглашения.

В финале чемпионата Европы сыграют сборные Италии и Англии. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Эдер
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