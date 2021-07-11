​Экс-игрок «Локомотива» поучаствует в церемонии награждения на Евро-2020

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11 Июля 2021, 15:46,
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Бывший футболист «Локомотива» Эдер поучаствует в церемонии награждения после финала чемпионата Европы. Об этом сообщает португальский ZeroZero со ссылкой на местную Федерацию футбола.
Напомним, что Эдер на прошлом чемпионате Европы в 2016 году забил победный гол в дополнительное время финала, принеся сборной Португалии победу над Францией.
Добавим, что Эдер покинул «Локомотив» по завершению прошлого сезона в связи с истечением срока его трудового соглашения.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Эдер