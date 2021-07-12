Рианчо: «Победила команда, которая сыграла лучше всех на чемпионате Европы»

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о победе сборной Италии на чемпионате Европы - 2020. Его слова приводит РБК.

«Победила команда, которая сыграла лучше всех на этом чемпионате. Англия сыграла плохо! Победила команда с наибольшим опытом», - сказал испанский специалист.

Сборная Италии взяла верх над Англией в серии пенальти со счетом 3:2. Игровое время завершилось со счетом 1:1. Поединок прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Скуадра адзурра» стала чемпионом Европы второй раз в истории.

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