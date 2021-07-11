Сборные Италии и Англии назвали стартовые составы

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11 Июля 2021, 20:43,
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В воскресенье вечером состоится финальный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными Италии и Англии. Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Роберто Манчини доверился тем же футболистам, которые начинали полуфинал с Испанией, а Гарет Саутгейт сыграет по схеме с тремя центральными защитниками.
Италия: Доннарумма, ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.
Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Англии, Сборная Италии
4-3-3 против 5-3-2
Новая формула: 7 + 3 )))