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Сборные Италии и Англии назвали стартовые составы

11 Июля 2021, 20:43,

В воскресенье вечером состоится финальный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными Италии и Англии. Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Роберто Манчини доверился тем же футболистам, которые начинали полуфинал с Испанией, а Гарет Саутгейт сыграет по схеме с тремя центральными защитниками.

Италия: Доннарумма, ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.

Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
11 Июля 2021, 21:06

4-3-3 против 5-3-2

0
odessa83234
11 Июля 2021, 20:57

Новая формула: 7 + 3 )))

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