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Кьеллини: «Мы очень счастливы и хотим отпраздновать победу завтра со всеми итальянцами»

12 Июля 2021, 01:38,

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини подвёл итоги триумфального финала Евро-2020.

- Мы победили, я считаю, это заслуженно. Какое-то волшебство витало в воздухе, мы говорили об этом с начала мая, - заявил Кьеллини RAI Sport. - Хочу выразить благодарность каждому, кто был частью этой большой команды на протяжении трех лет, мы посвящаем успех также всем игрокам, которые смотрели дома этот матч.

- Ключ к успеху - всегда играть в футбол и получать удовольствие. Мы хотели контролировать игру, контролировать мяч. Получив по зубам на второй минуте, мы доминировали в оставшееся время и хотели победить любой ценой. У нас есть Джиджионе! Мы прошли путь от Джиджи к Джиджо! Мы очень счастливы и хотим отпраздновать победу завтра со всеми итальянцами, - заключил капитан.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Джорджо Кьеллини
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