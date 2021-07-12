Кьеллини: «Мы очень счастливы и хотим отпраздновать победу завтра со всеми итальянцами»

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини подвёл итоги триумфального финала Евро-2020.

- Мы победили, я считаю, это заслуженно. Какое-то волшебство витало в воздухе, мы говорили об этом с начала мая, - заявил Кьеллини RAI Sport. - Хочу выразить благодарность каждому, кто был частью этой большой команды на протяжении трех лет, мы посвящаем успех также всем игрокам, которые смотрели дома этот матч.

- Ключ к успеху - всегда играть в футбол и получать удовольствие. Мы хотели контролировать игру, контролировать мяч. Получив по зубам на второй минуте, мы доминировали в оставшееся время и хотели победить любой ценой. У нас есть Джиджионе! Мы прошли путь от Джиджи к Джиджо! Мы очень счастливы и хотим отпраздновать победу завтра со всеми итальянцами, - заключил капитан.