Лэмпард: «Италия преподала Англии уроки, которые нужно усвоить»

Экс-футболист лондонского «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард отреагировал на поражение подопечных Гарета Саутгейта в финале Евро-2020.

«Не нужно очень многого требовать от этих футболистов. Они провели отличный матч. Однако итальянцы уверенно владели мячом, даже уступая в счете. Мы получили уроки, которые нужно усвоить.

Необходимо поддержать парней. Это был очень сложный поединок. После стартовых 20 минут мы сделали недостаточно для победы», - приводит слова Лэмпарда BBC Sport.

Матч Италия - Англия завершился вничью со счетом 1:1. В серии пенальти «скуадра адзурра» одержала победу - 3:2.

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