​Стоунс: «Пенальти на Стерлинге был»

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09 Июля 2021, 19:31,
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Защитник сборной Англии Джон Стоунс во время пресс-конференции получил вопрос по поводу пенальти на Рахиме Стерлинге в полуфинале Евро-2020.
«Был ли пенальти на Стерлинге спорным? Точно нет. Думаю, там был пенальти. Я предвзят, но я смотрел этот момент несколько раз и думаю, что рефери и ВАР приняли правильное решение.
Я не хочу ввязываться в дискуссии, но мне кажется, что пенальти был. Стерлинга ударили с двух сторон», - слова Стоунса приводит Football Italia.
В финале чемпионата Европы сборная Англии 11 июля сыграет против Италии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Рахим Стерлинг, Джон Стоунс
УЕФА отдает должок за то ,что Английские клубы всей бандой крыс выскочили из проекта Суперлиги первыми
купи очки и посмотри внимательно.
Ещё бы он сказал, что пенальти не было! Быстро бы вылетел из сборной!!!