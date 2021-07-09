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​Стоунс: «Пенальти на Стерлинге был»

09 Июля 2021, 19:31,

Защитник сборной Англии Джон Стоунс во время пресс-конференции получил вопрос по поводу пенальти на Рахиме Стерлинге в полуфинале Евро-2020.

«Был ли пенальти на Стерлинге спорным? Точно нет. Думаю, там был пенальти. Я предвзят, но я смотрел этот момент несколько раз и думаю, что рефери и ВАР приняли правильное решение.

Я не хочу ввязываться в дискуссии, но мне кажется, что пенальти был. Стерлинга ударили с двух сторон», - слова Стоунса приводит Football Italia.

В финале чемпионата Европы сборная Англии 11 июля сыграет против Италии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Рахим Стерлинг, Джон Стоунс
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Комментарии (3)
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0
SERGHAKU
09 Июля 2021, 20:28

УЕФА отдает должок за то ,что Английские клубы всей бандой крыс выскочили из проекта Суперлиги первыми

0
andi
09 Июля 2021, 19:48

купи очки и посмотри внимательно.

1
Bourgignon Alex
09 Июля 2021, 19:44

Ещё бы он сказал, что пенальти не было! Быстро бы вылетел из сборной!!!

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