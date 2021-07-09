​Стоунс: «Пенальти на Стерлинге был»

Защитник сборной Англии Джон Стоунс во время пресс-конференции получил вопрос по поводу пенальти на Рахиме Стерлинге в полуфинале Евро-2020.

«Был ли пенальти на Стерлинге спорным? Точно нет. Думаю, там был пенальти. Я предвзят, но я смотрел этот момент несколько раз и думаю, что рефери и ВАР приняли правильное решение.

Я не хочу ввязываться в дискуссии, но мне кажется, что пенальти был. Стерлинга ударили с двух сторон», - слова Стоунса приводит Football Italia.

В финале чемпионата Европы сборная Англии 11 июля сыграет против Италии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.