Казаев: «Дисциплиной и желанием все-таки можно было обыграть «Спартак»

Полузащитник «Балтики» Ян Казаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (1:2).

- Что можете сказать, какие первые эмоции после игры?

- Какие эмоции могут быть после поражения? Конечно, отрицательными, мы приехали сюда не отбывать номер, а побеждать.

- Чувствовалось сегодня в игре, что «Спартак» класснее вас как команда?

- Это глупо отрицать. Я думаю, что соперник более мастеровитый, но дисциплиной и желанием все-таки можно было его обыграть.

- Гол со стандарта, который был забит в концовке. Мне показалось, что стандарты - ваш ключ к успеху, потому что тяжело дойти до ворот «Спартака», и стандарты - то, что можно реализовать. Не кажется, что пару-тройку подач и попаданий по воротам сегодня не хватило именно со стандартов?

- Я с вами не соглашусь. У нас в начале матча был прострел, и Гедеон не забил в пустые ворота, не попал по мячу. Во втором тайме Лазарев с убойной позиции бил. Это все с игры с моменты. А так это тоже наше большое оружие, но у нас также были моменты и с игры.

- Именно в тех эпизодах, которые вы упомянули, когда банально перед воротам то по мячу не попадут, то мяч с ноги соскочит, почему так происходило?

- Наверное, скажу грубо, это мастерство, класс, но будем тренировать.

- Как «Балтика» вообще чувствует себя в Премьер-лиге?

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- Отлично, нам очень нравится. К сожалению, пока не удается победить. Я думаю, в ближайшем матче мы исправимся.