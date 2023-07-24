Московский «Спартак» предложил 6 млн евро за игрока центра обороны стамбульского «Фенербахче» Джейдена Остерволде, об этом докладывает Marca. Помимо «красно-белых», в 22-летнем футболисте заинтересованы два других клуба РПЛ - это столичный ЦСКА и «Краснодар».

Нидерландский футболист принадлежит «Фенербахче» с зимы 2023 года, его предыдущим клубом была итальянская «Парма». В сезоне-2022/23 в рамках чемпионата Турции нидерландец сыграл всего в пяти официальных матчах во всех турнирах, в «Парме» за тот сезон у него набралось 19 выходов на поле и один забитый гол.

Transfermarkt оценивает потенциального новичка «Спартака» в 5 млн евро.