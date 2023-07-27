Непомнящий: «Спартак» укомплектован, просто не хватает сыгранности»

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил текущий состав московского «Спартака».

«Спартак» укомплектован. Я не вижу каких-то проблем ни в одной линии — просто не хватает сыгранности. У меня бы голова не болела, а была бы задача только наиграть состав и схемы», — цитирует Непомнящего Legalbet.

Сегодня, 27 июля, «Спартак» начнет свой путь в групповом этапе Кубка России – 2023/24. В первом туре «красно-белые» сыграют на выезде с «Краснодаром». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.

За всеми событиями матча можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.