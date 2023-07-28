Мостовой: Абаскаль ничего не решает, в «Спартаке» всем руководят его помощники

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о наставнике «красно-белых» Гильермо Абаскале.

«Абаскаль — не ключевая фигура для «Спартака», он работает со своими десятью помощниками. В футболе все придумали уже. Он ничего не решает. Тренировочным процессом и заменами руководят помощники», — заявил Мостовой «РБ Спорту».

По мнению эксперта, если бы Абаскаля назначили в «Крылья Советов» и поставили задачу занять первую или вторую строчку, то он был бы уволен уже через три дня.

Напомним, испанец возглавил «Спартак» прошлым летом. По итогам чемпионата России – 2022/23 «красно-белые» заняли третье место.