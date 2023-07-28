Мостовой – об удалении Сперцяна со «Спартаком»: «Грубейшее нарушение, чистая красная»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал удаление Эдуарда Сперцяна в матче против «красно-белых» в Кубке России. Напомним, играя в большинстве с конца первого тайма, команда Гильермо Абаскаля одержала победу 2:1.

«Очень скучный первый тайм, очень. Спасибо Сперцяну, который сделал подарок и «Спартаку», и «Краснодару». Грубейшее нарушение, чистая красная карточка, – цитирует Мостового «Газета.Ру».

Отметим, что за «Спартак» во вчерашнем матче отличились новичок Тео Бонгонда и Роман Зобнин, тогда как в составе «быков» своё имя на табло записал Кади, который забил на последних минутах матчах.