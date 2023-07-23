Ледяхов: «Адаптация Дуарте затягивается»

Российский тренер Игорь Ледяхов оценил игру парагвайского легионера Алексиса Дуарте в воскресном матче против «Оренбурга». Напомним, что «красно-белые» победили по итогам матча, но пропустили дважды – 3:2.

«Адаптация Дуарте затянулась по времени, по моему мнению — это игрок среднего уровня, поэтому «Спартак» мог найти усиление получше», - цитирует Ледяхова «Матч ТВ».

Дуарте пополнил «Спартак» минувшей зимой. По ходу футбольной весны парагваец неоднократно сталкивался с критикой, а его адаптация в команде вызывала вопросы.

«Вытащили игру на эмоциях, сложный матч, обе команды показали неплохой футбол для начала чемпионата», - добавил специалист.