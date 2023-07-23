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Ледяхов: «Адаптация Дуарте затягивается»

23 Июля 2023 • 21:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Балтика
31.07 19:30

Российский тренер Игорь Ледяхов оценил игру парагвайского легионера Алексиса Дуарте в воскресном матче против «Оренбурга». Напомним, что «красно-белые» победили по итогам матча, но пропустили дважды – 3:2.

«Адаптация Дуарте затянулась по времени, по моему мнению — это игрок среднего уровня, поэтому «Спартак» мог найти усиление получше», - цитирует Ледяхова «Матч ТВ».

Дуарте пополнил «Спартак» минувшей зимой. По ходу футбольной весны парагваец неоднократно сталкивался с критикой, а его адаптация в команде вызывала вопросы.

«Вытащили игру на эмоциях, сложный матч, обе команды показали неплохой футбол для начала чемпионата», - добавил специалист.
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Ледяхов Алексис Дуарте
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