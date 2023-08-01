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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь «Балтики» Латышонок оценил перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионство

01 Августа 2023 • 15:17 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Балтика
окончен

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок после поражения от «Спартака» (1:2) в матче второго тура РПЛ оценил шансы «красно-белых» в борьбе за чемпионство.

«Играли ли мы с реальным претендентом на чемпионство? Считаю, выглядели достойно в игре со «Спартаком». Посмотрим, как будет у «Спартака» складываться с «Зенитом», с ЦСКА...», — цитирует вратаря «РБ Спорт».

Напомним, в последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в 2017 году. В двух турах текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» набрали шесть очков и сейчас занимают второе место в турнирной таблице.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 5 августа против «Рубина». Игра состоится в Казани и начнётся она в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Евгений Латышонок
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