Вратарь «Балтики» Латышонок оценил перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионство

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок после поражения от «Спартака» (1:2) в матче второго тура РПЛ оценил шансы «красно-белых» в борьбе за чемпионство.

«Играли ли мы с реальным претендентом на чемпионство? Считаю, выглядели достойно в игре со «Спартаком». Посмотрим, как будет у «Спартака» складываться с «Зенитом», с ЦСКА...», — цитирует вратаря «РБ Спорт».

Напомним, в последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в 2017 году. В двух турах текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» набрали шесть очков и сейчас занимают второе место в турнирной таблице.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 5 августа против «Рубина». Игра состоится в Казани и начнётся она в 17:30 по московскому времени.