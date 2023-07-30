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​Бальде готов стать лидером «Спартака» - агент

30 Июля 2023 • 15:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Балтика
31.07 19:30

Агент Федерико Пасторелло, который работает с нападающим «Спартака» Кейта Бальде, сказал несколько слов о перспективах футболиста.

«Бальде вошёл в хорошем настроении в новый сезон. Он ставит перед собой самые высокие цели. Может ли он стать лидером «Спартака» в этом сезоне? Да, он готов», - сказал агент, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

«Спартак» в двух прошедших матчах сезона обыграл «Оренбург» в Премьер-лиге (3:2) и «Краснодар» в Кубке России (2:1). Кейта Бальде выходил на поле в обеих играх, но голами не отмечался.

Ближайшую игру «Спартак» проведёт 31 июля – против «Балтики» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде
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