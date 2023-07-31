Завершился первый тайм матча второго тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Балтикой». Хозяева поля вырвали победу по итогам 45 минут игры, забив мяч в концовке. Подопечные Гильермо Абаскаля выбежали в быструю атаку, Квинси Промес продвигался к штрафной в окружении соперников и в итоге улучил момент для закидушки за спины защитникам, и набежавший Тео Бонгонда без помех головой вколотил мяч в сетку ворот гостей. Счет стал 1:0 в пользу «красно-белых».

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