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​В «Спартаке» подтвердили недовольство календарём

31 Июля 2023 • 19:35 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Балтика
2-й тайм

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, подтвердил обращение клуба в РФС по поводу календаря. В клубе недовольны слишком плотным графиком матчей.

«Речь не только о матче с «Уралом». Календарь нам кажется слишком плотным, есть вопросы, в том числе у тренера. Мы их переадресовали, но там ответили, что изменить ничего нельзя по нескольким причинам, в том числе по линии МВД. Ничего не поделаешь», - сказал Зеленов представителям СМИ.

В понедельник «Спартак» проводит домашний матч второго тура чемпионата России против «Балтики». Следить за развитием событий на поле «Открытие Арены» можно в текстовой трансляции.

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Спартак Москва Дмитрий Зеленов
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СПАРТАК МОСКВА БАЛТИКА
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