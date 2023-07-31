​В «Спартаке» подтвердили недовольство календарём

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, подтвердил обращение клуба в РФС по поводу календаря. В клубе недовольны слишком плотным графиком матчей.

«Речь не только о матче с «Уралом». Календарь нам кажется слишком плотным, есть вопросы, в том числе у тренера. Мы их переадресовали, но там ответили, что изменить ничего нельзя по нескольким причинам, в том числе по линии МВД. Ничего не поделаешь», - сказал Зеленов представителям СМИ.

В понедельник «Спартак» проводит домашний матч второго тура чемпионата России против «Балтики». Следить за развитием событий на поле «Открытие Арены» можно в текстовой трансляции.