В «Балтике» рассказали, какой результат по итогам сезона станет для клуба отличным

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, какой результат для калининградской команды будет по итогам этого сезона считаться отличным.

«Хотим, чтобы «Балтика» была в РПЛ всерьез и надолго, постепенно поднималась выше. Поэтому попадание в этом сезоне в десятку будет отличным результатом», - цитирует Волженкина «Матч ТВ».

Напомним, «Балтика» вышла в элиту российского футбола впервые за 25 лет. В рамках первого тура балтийцы уступили в гостях «Сочи» - 0:2. Вечером 31 июля команда Сергея Игнашевича сыграет в гостях против московского «Спартака».

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