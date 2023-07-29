Защитник «Клермона» Нето Боржес попал в сферу интересов московского «Спартака».

По данным портала Metaratings, после срыва трансфера Олега Рябчука «красно-белые» переключились на крайнего защитника «Клермона» Боржеса. Источник сообщает, что «Спартак» надеется подписать нового левого защитника до середины августа.

Отмечается, что у «Спартака» и «Клермона» на данный момент хорошие рабочие отношения, ведь ранее защитник Максимилиано Кофрие перебрался из российского клуба во Францию.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил «Клермону» 3 млн евро за Боржеса, но французы запросили 5 млн евро.