Ловчев назвал условие, при котором «Спартак» может бороться за чемпионство

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев назвал условие, при котором столичный клуб сможет бороться за чемпионство.

Эксперт отметил, что если «красно-белые» хотят составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали, то им необходимы более сильные иностранцы.

«Не с Люксембурга, Ямайки или молодой футболист из Парагвая. Есть огромный дисбаланс — есть Промес и Мозес, а есть Дуарте и Мартинс.

Не может команда с такой дырявой обороной претендовать на золото. Вы всё время будете злить группу атаки, когда прут такие ошибки», - написал Ловчев в своём телеграм-канале.

В первом туре стартовавшего в минувшие выхода сезона РПЛ «Спартак» в упорном матче переиграл «Оренбург» (3:2) на своём поле.