Владимир Кузьмичёв заявил, что Дуарте не справляется со своей задачей в «Спартаке»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался об игре защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

«Перед первым матчем в чемпионате для меня было очевидно, что Дуарте не справляется со своей задачей так, как должен справляться легионер. Из-за этого возникают проблемы в обороне», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что «Спартаку» не стоит отдавать Дуарте в другой клуб, если нет обоймы игроков, ведь основные футболисты могут получить травмы или карточки.

В матче первого тура чемпионата России «красно-белые» одержали победу над «Оренбургом» со счетом 3:2. Дуарте провел на поле все 90 минут, однако выглядел неубедительно.