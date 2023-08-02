Шавло: «В матче с «Балтикой» Умяров выпал из игры»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением об игре полузащитника «красно-белых» Наиля Умярова в матче второго тура РПЛ против «Балтики» (2:1).

По мнению эксперта, 23-летний футболист сыграл гораздо хуже, чем в кубковом матче против «Краснодара» (2:1), который состоялся ранее. Шавло предположил, что Умяров мог подустать.

«Умяров почему-то выпал из игры. В матче с «Краснодаром» для меня он был лучшим, а здесь как-то и в отборе не попадал, и в передачах делал много ошибок.

Может подустал. Всё-таки долгое время не играл. Хотя в техническом-то плане должен был качественнее выглядеть», — цитирует Шавло Bobsoccer.ru.

Напомним, что большую часть прошлого сезона Умяров пропустил из-за травмы, проведя всего 15 матчей.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 5 августа против «Рубина». Начало — в 17:30 по московскому времени.