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Деменко: «У «Спартака» возникали проблемы, когда «Балтика» вступала в прессинг» эксклюзив

31 Июля 2023 • 21:57 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
Балтика
окончен

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» в матче против «Балтики».

«Спартак» был, конечно, лучше. Но «Балтика» - бойцы, стараются доказать всем. Я бы сказал так: таким командам, как «Балтика», обязательно надо забивать какие-то моменты. То есть возник момент у ворот соперника, нужно его реализовывать. Потому что всё-таки пока что они не могут создавать себе много этих моментов. Если бы «Балтика» забила первой, то все могло пойти по-другому. Пока команде Сергея Игнашевича не хватает опыта.

У «Балтики» были моменты по ходу игры. Исходя из этого, можно снова сказать, что эта игра обнажила проблемы в защите у «Спартака». Также стоит отметить, что у «Спартака» возникали проблемы, когда «Балтика» вступала в прессинг. Сегодня результат игры решил, прежде всего, класс футболистов», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Максим Деменко
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Комментарии (1)
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SpaM
31 Июля 2023 в 22:22
У Спартака возникали проблемы, когда игроки постоянно не могли пас отдать на пару метров. А не от прессинга.
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