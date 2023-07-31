Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» в матче против «Балтики».

«Спартак» был, конечно, лучше. Но «Балтика» - бойцы, стараются доказать всем. Я бы сказал так: таким командам, как «Балтика», обязательно надо забивать какие-то моменты. То есть возник момент у ворот соперника, нужно его реализовывать. Потому что всё-таки пока что они не могут создавать себе много этих моментов. Если бы «Балтика» забила первой, то все могло пойти по-другому. Пока команде Сергея Игнашевича не хватает опыта.

У «Балтики» были моменты по ходу игры. Исходя из этого, можно снова сказать, что эта игра обнажила проблемы в защите у «Спартака». Также стоит отметить, что у «Спартака» возникали проблемы, когда «Балтика» вступала в прессинг. Сегодня результат игры решил, прежде всего, класс футболистов», - сказал Деменко.