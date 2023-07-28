Мостовой: «Зобнин – молодец, пускай планку держит»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой похвалил полузащитника «красно-белых» Романа Зобнина за игру на старте сезона. Во вчерашнем матче с «Краснодаром» в Кубке России хавбек отметился голом и помог своей команде одержать победу 2:1.

«Зобнин — молодец, пускай планку держит. Другое дело, что делать какие-то серьезные выводы по этим кубковым играм нельзя», – цитирует Мостового издание «Газета.Ру».

29-летний Зобнин в прошлом сезоне забил три гола в Российской премьер-лиге, а также отметился одним результативным пасом. Роман проводит свою восьмую кампанию за «красно-белых».