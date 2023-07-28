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Мостовой: «Зобнин – молодец, пускай планку держит»

28 Июля 2023 • 10:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Балтика
31.07 19:30

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой похвалил полузащитника «красно-белых» Романа Зобнина за игру на старте сезона. Во вчерашнем матче с «Краснодаром» в Кубке России хавбек отметился голом и помог своей команде одержать победу 2:1.

«Зобнин — молодец, пускай планку держит. Другое дело, что делать какие-то серьезные выводы по этим кубковым играм нельзя», – цитирует Мостового издание «Газета.Ру».

29-летний Зобнин в прошлом сезоне забил три гола в Российской премьер-лиге, а также отметился одним результативным пасом. Роман проводит свою восьмую кампанию за «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Роман Зобнин
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