Переход Санчеса в «Спартак» сорвался

Переход защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак» сорвался.

По информации «РБК-Спорт», английский клуб решил не продавать своего футболиста в «Спартак» из-за политической ситуации. «Тоттенхэм» принял рекомендации АПЛ и правительства Великобритании.

В минувшем сезоне 27-летний Санчес провёл в составе «Тоттенхэма» 24 матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Цвета английского клуба футболист защищает с 2017 года, ранее он выступал за амстердамский «Аякс».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт завтра, 27 июля, против «Краснодара» в рамках Кубка России. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.