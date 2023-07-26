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Переход Санчеса в «Спартак» сорвался

26 Июля 2023 • 15:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Балтика
31.07 19:30

Переход защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак» сорвался.

По информации «РБК-Спорт», английский клуб решил не продавать своего футболиста в «Спартак» из-за политической ситуации. «Тоттенхэм» принял рекомендации АПЛ и правительства Великобритании.

В минувшем сезоне 27-летний Санчес провёл в составе «Тоттенхэма» 24 матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Цвета английского клуба футболист защищает с 2017 года, ранее он выступал за амстердамский «Аякс».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт завтра, 27 июля, против «Краснодара» в рамках Кубка России. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тоттенхэм Давинсон Санчес трансферы футбола - лето 2023
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Переход Санчеса в «Спартак» сорвался
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