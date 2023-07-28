Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на второй тур РПЛ.

- Среди завтрашних матчей выделяется «Ростов» - «Зенит». Верите, что здесь возможен неожиданный результат?

- Сейчас проходят только первые игры, поэтому может случиться все, что угодно. Понятно, что «Зенит» выделяется на фоне остальных клубов, но я думаю, «Ростов» однозначно даст ему бой.

- Без Малкома у «Зенита» могут возникнуть проблемы в атаке?

- Это потеря, в любом случае. Но сейчас «Зенит» перестраивается, ищет варианты. После продажи Малкома поступят деньги, и наверняка питерцы будут укреплять какие-то позиции, чтобы создать для чемпионата конкуренцию. Семак все равно будет кого-то искать. Для тренера в любом случае футболисты лишними не бывают.

- «Крылья Советов» сыграют с «Динамо», от которого никто не знает, чего ожидать. Старт у команды Лички получился неудачным. В чем видите проблемы «бело-голубых»?

- Там много молодых ребят. Личке это нравится, но пока не хватает стабильности. Думаю, он не отказался бы от футболистов, которые конкурировали бы и заставляли молодежь прогрессировать. Вопрос в том, как стабилизировать игру. Мы видим, что есть провалы. Особенно в первом туре. На Кубок мы видели уже другую команду. Поэтому тренер будет искать усиление игры.

- Сейчас ходит много разговоров о возможном уходе Захаряна, Сазонова. Это влияет на команду?

- Конечно. Непонятность влияет. То они уходят, то не уходят. Идут переговоры, и неизвестно, чем они закончатся.

- К какому результату вы склоняетесь в этой встрече?

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- «Динамо» все-таки должно перебороть себя и показать игру. Хотя самарцы сейчас выглядят интересно. Сужу по встрече первого тура с «Ахматом», где «Крылья Советов» удивили, потому что в Грозном всегда сложно играть, и я бы не сказал, что команда там стала слабее. Просто гости проявили характер.

- В южном дерби «Краснодар» - «Сочи» команда Ивича не потеряет очки?

- Понятно, что будет играть другой состав, в отличие от матча со «Спартаком». «Сочи» - это тяжелый соперник. При Хохлове команда преобразилась, стала играть агрессивно. Молодые ребята больше себя проявляют. Встреча будет интересная.

- Такие поражения, как вчера от «Спартака», выбивают команду из колеи или быстро забываются?

- Психологически осадок остается, но тренер должен сказать игрокам, что это уже пройденный этап. Но все равно осадок есть, потому что кто-то из ребят ошибся или заработал карточки.

- «Спартак» примет «Балтику». Это будет проходной матч для команды Абаскаля?

- Ни в коем случае. «Балтика» интересно себя проявляет. Игнашевич собрал хороших ребят. Да, «Спартак» сейчас радует своей игрой. Команда хорошо комбинирует. Во встрече с «Краснодаром» мы увидели, что в обороне настает порядок. Правда последние минут десять пришлось понервничать, потому что гости успокоились и поверили, что победит. Отсюда возникли проблемы. Плюс команда плохо реализовывала моменты. При счете 2:0 можно было забить и третий, и четвертый мяч. Но создали себе проблем. Уверен, Абаскаль обратит на это внимание.

- В матче с «Оренбургом» мы тоже видели нервную концовку. Это уже становится фишкой «Спартака»?

- Согласен. Без везения никуда не денешься, но «Спартак» показывает уверенную, хорошую игру. Было взаимопонимание, открывания. А любая победа добавляет уверенности.

- «Ахмат» примет ЦСКА. Команда Федотова сейчас не в лучшем состоянии. Грозненцы имеют больше шансов на победу?

- Мне кажется, раненый зверь опасен. ЦСКА отступать некуда, и в чемпионате он должен выгрызать победы. Но в целом обе команды могут преподнести сюрприз, хотя «армейцы» выглядят сейчас лучше, чем грозненцы.

Елена Григорьевская