Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал попытки «красно-белых» подписать защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса.

«Видно, что амбиции у руководства играют. Хотят значительно укрепить команду. У «Спартака» в последнее время была проблема в защите. Поэтому «Спартак» готов на этот риск. Многое зависит от самого футболиста. Согласится ли он, зная, что не будет играть в еврокубках. Если да, значит, предлагают хорошие деньги. Главное, чтобы Санчес сам хотел уйти в «Спартак». Он качественный защитник. Если перейдет, то уже посмотрим его в деле у нас», - сказал Деменко.