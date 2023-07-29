Бышовец: «Спартак» составит конкуренцию «Зениту»

Известный футбольный эксперт Анатолий Бышовец оценил игру «Спартака» на старте нового сезона.

«Спартак» не изменяет себе и ставит максимальные задачи. Мне кажется, этот стиль с владением инициативой явно демонстрирует, что «Спартак» будет бороться за призы и составит конкуренцию «Зениту», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

В первых двух матчах нового сезона «Спартак» одержал две победы. Следующий поединок подопечные Гильермо Абаскаля проведут 31 июля. В рамках второго тура Российской премьер-лиги «красно-белые» встретятся с «Балтикой». Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по мск.