Ари назвал главную звезду РПЛ после ухода Малкома

Бывший форвард московского «Спартака» и «Краснодара» Ари назвал четырёх кандидатов на звание лучшего бомбардира нового сезона РПЛ после того, как лигу покинет страйкер питерского «Зенита» Малком Филипе.

«Бороться за это звание будут несколько человек: Матео Кассьерра из «Зенита», Фёдор Смолов из «Динамо», Джон Кордоба из «Краснодара». Но главная звезда РПЛ теперь – это Квинси Промес из «Спартака», - цитирует Ари «Матч ТВ».

Напомним, в минувшее воскресенье стало известно, что питерский клуб договорился о продаже Малкома с саудовским «Аль-Хилялем». Сумма сделки составит 60 млн евро.

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