Кавазашвили: Абаскаль - тренер, который сделает «Спартак» чемпионом

Бывший футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о главном тренер столичного клуба Гильермо Абаскале.

Кавазашвили отметил, что испанский специалист является тем тренером, который сделает «Спартак» чемпионом, ведь «Зенит» может упасть на второе-третье место из-за ухода лидеров.

«Но не только «Спартак» будет претендовать на золотые медали РПЛ, есть еще другие команды. Пока рано делать какие-то выводы, нужно посмотреть больше матчей», - приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Завтра, 31 июля, «Спартак» в матче второго тура РПЛ сыграет против «Балтики».