Зиньковский избежал серьёзной травмы после столкновения со Сперцяном

Полузащитнику столичного «Спартака» Антону Зиньковскому удалось избежать серьёзной травмы после столкновения с Эдуардом Сперцяном в кубковом матче против «Краснодара». Эта игра, напомним, прошла на минувшей неделе и завершилась победой «Спартака» - 2:1, Зиньковский получил болезненный удар от удалённого Сперцяна и покинул поле в перерыве.

«Удар был болезненный, но Антон чувствует себя хорошо. Вы сами видели этот эпизод – восстановиться после такого сложно, но он молодец, ничего серьёзного нет», - цитирует «Матч ТВ» главу пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.