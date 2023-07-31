Уткин дал прогноз на матч «Спартак» - «Балтика»

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на заключительный матч второго тура чемпионата России. В нём «Спартак» будет принимать «Балтику».

«В этом матче точно будет верх по голам от 2,5, но я предлагаю ставку «Спартак» побеждает с форой минус 1,5», то есть в два мяча или крупнее», - сказал Уткин на видео, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.

Поединок Премьер-лиги между «Спартаком» и «Балтикой» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.