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Уткин дал прогноз на матч «Спартак» - «Балтика»

31 Июля 2023 • 16:03 Комментировать
Спартак Москва
...
Балтика
Через 2 ч. 2 мин.

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на заключительный матч второго тура чемпионата России. В нём «Спартак» будет принимать «Балтику».

«В этом матче точно будет верх по голам от 2,5, но я предлагаю ставку «Спартак» побеждает с форой минус 1,5», то есть в два мяча или крупнее», - сказал Уткин на видео, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.

Поединок Премьер-лиги между «Спартаком» и «Балтикой» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Василий Уткин
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СПАРТАК МОСКВА БАЛТИКА
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