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​Медина в запасе: «Спартак» объявил состав на матч против «Балтики»

31 Июля 2023 • 18:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Балтика
Через 0 ч. 8 мин.

В понедельник вечером черту под вторым туром чемпионата России подведут «Спартак» и «Балтика». Главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Максименко, Денисов, Литвинов, Дуарте, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.

Стоит сказать, что полузащитник Хесус Медина, который летом перебрался в «Спартак» из ЦСКА, начнёт игру на скамейке запасных. Для парагвайца это первое попадание в заявку «красно-белых».

Матч между «Спартаком» и «Балтикой» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хесус Медина
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СПАРТАК МОСКВА БАЛТИКА
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