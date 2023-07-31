​Медина в запасе: «Спартак» объявил состав на матч против «Балтики»

В понедельник вечером черту под вторым туром чемпионата России подведут «Спартак» и «Балтика». Главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Максименко, Денисов, Литвинов, Дуарте, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.

Стоит сказать, что полузащитник Хесус Медина, который летом перебрался в «Спартак» из ЦСКА, начнёт игру на скамейке запасных. Для парагвайца это первое попадание в заявку «красно-белых».

Матч между «Спартаком» и «Балтикой» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.